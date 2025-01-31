春節初日の社会全体の地域間移動人数、昨年比5.4％増の延べ2億人超

1月29日、西安駅を出発しようとしている旅客たち。（撮影・尚洪濤、写真提供は影像中国）

2025年総合輸送・春運（春節＜旧正月、今年は1月29日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）業務特別チームが30日に発表したところによると、1月29日（春運16日目、春節初日）には、社会全体の地域間移動人数が前年同期比5.4％増の延べ2億500万6000人に達した。

具体的には、鉄道旅客数は延べ551万2000人。水運旅客数は延べ74万4000人。民用航空旅客数は延べ203万9600人。道路旅客数は延べ1億9671万人、うち営業用バスによる旅客輸送数は延べ1189万人、高速道路及び一般国道・省道での非商用乗用車による旅客輸送数は延べ1億8482万人。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年1月31日