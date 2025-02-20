海南省が自由貿易港の6項目の制度総合イノベーション事例を発表

洋浦港で、コンテナの積み降ろし作業を行う貨物船（撮影・符武平）。

海南自由貿易港は2月19日、新たに6項目の制度総合イノベーション事例を発表した。詳細は以下の通り。

1.加工付加価値型の製品を中国で販売する場合、免税とする政策の「試験ポイント」から「モデルケース」へのステップアップ

2.輸入植物繁殖材料の特別許可審査の新スタイル導入

3.離島免税の監督管理サービスのイノベーション推進

4.港の通関地における「信用+スマート」総合型サービス実施

5.企業を対象にした「島全域共通コード」サービスのトータルカバー展開

6.外資系企業の登録「五位一体」改革実施

海南省は近年、自由貿易港建設任務を中心に据え、 国際的にも規準の高い貿易ルールを分析して取り入れ、産業の発展のニーズを際立たせて、19回に分けて、158項目の総合イノベーション計画を相次いで打ち出してきた。

海南省三亜市の崖州湾科テクノロジーシティで実験を行う女性科学者（撮影・孟凡盛）。

便利でお得な海南省の離島免税政策を利用できる「海口国際免税城」（写真提供・中免集団）。

海南万寧大州島の海域に停船して稚魚を積み込む日本籍漁船（2024年4月16日午前撮影・符開雄）。

（編集KN）

「人民網日本語版」2025年2月20日