海南省が自由貿易港の6項目の制度総合イノベーション事例を発表
人民網日本語版 2025年02月20日17:03
洋浦港で、コンテナの積み降ろし作業を行う貨物船（撮影・符武平）。
海南自由貿易港は2月19日、新たに6項目の制度総合イノベーション事例を発表した。詳細は以下の通り。
1.加工付加価値型の製品を中国で販売する場合、免税とする政策の「試験ポイント」から「モデルケース」へのステップアップ
2.輸入植物繁殖材料の特別許可審査の新スタイル導入
3.離島免税の監督管理サービスのイノベーション推進
4.港の通関地における「信用+スマート」総合型サービス実施
5.企業を対象にした「島全域共通コード」サービスのトータルカバー展開
6.外資系企業の登録「五位一体」改革実施
海南省は近年、自由貿易港建設任務を中心に据え、 国際的にも規準の高い貿易ルールを分析して取り入れ、産業の発展のニーズを際立たせて、19回に分けて、158項目の総合イノベーション計画を相次いで打ち出してきた。
海南省三亜市の崖州湾科テクノロジーシティで実験を行う女性科学者（撮影・孟凡盛）。
便利でお得な海南省の離島免税政策を利用できる「海口国際免税城」（写真提供・中免集団）。
海南万寧大州島の海域に停船して稚魚を積み込む日本籍漁船（2024年4月16日午前撮影・符開雄）。
（編集KN）
「人民網日本語版」2025年2月20日
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