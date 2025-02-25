今年の春運が今月22日に終了　40日間で延べ90憶人以上が地域跨ぎで移動

北京駅のホームを歩く旅客（2月22日撮影・王偉偉）。

40日間にわたる「春運（春節期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）」が今月22日に終了した。1月14日からの40日間で、延べ90億2500万人が地域跨ぎで移動したと見られている。工人日報が報じた。

その内訳は、鉄道が延べ5億1362万7000人、道路が延べ83億9027万人（高速道路、及び一般国道・省道を利用した有料交通機関以外の小型車の利用者数は延べ71億6949万人、有料交通機関の利用者数は延べ12億2078万人）、水路が延べ3115万4000人、民間航空が延べ9018万9700人だった。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年2月25日