2025年のAI競争が加速　中国各地がAIの競争力を強化

人工知能（AI）産業は最近、大きな注目を集めている。大まかな統計によると、2025年に入ってから、複数の地域が科学技術イノベーションと産業高度化を奨励する政策を相次いで発表し、AIの競争力を強化し、発展に向けて他地域に先駆けてチャンスをつかもうとしている。

湖北省武漢市――単一プロジェクトに最大2000万元の資金提供

2月12日、「武漢市の人工知能産業の発展を促進する若干の措置」を発表。

重要技術のブレークスルー支援、包摂的な演算能力の供給強化、モデルのイノベーション能力の向上など10の分野に着手し、AIの競争力を強化。

重要コア技術のブレークスルーに向けて、最大2000万元（1元は約20.6円）の資金を提供。

江蘇省蘇州市――最大1億元のプロジェクト支援

2月13日、「蘇州市の人工知能分野の人材発展を支援する若干の措置」を発表。

技術イノベーション、シーンにおける応用、要素の供給、産業エコシステムの4つの面を巡り、方向性を絞った14項目の政策を発表。

リーダー人材計画で「人工知能特定プロジェクト」を設立し、最大1億元のプロジェクト支援を行い、1000万元の住宅購入補助金を支給。

浙江省杭州市――既存の産業政策資金の15.72％を投入

2月11日、「経済の質の高い発展推進に関する若干の政策（2025年版）」を発表。

産業政策資金の15.72％を汎用人工知能（AGI）、人型ロボットなどの未来産業に投入し、中小企業向けの元本返済不要の継続融資600億元を新たに増やし、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」の中小企業300社を育成することを明記。

広東省深セン市――100億元規模の産業基金を設立

2月23日、深セン市人民政府新聞弁公室は記者会見を開催。

100億元規模のAI・ロボット産業基金を設立し、AIのソフトウェアやハードウェア、エンボディドAIなどに重点投資。

45億元の資金を多角的に調達し、企業の演算能力使用に最大60％、最大1000万元の資金提供を行うとし、3月から企業の申請を受け付ける予定。

広東省東莞市――規模50億元以上のサブファンドグループを統一的に設立

2月5日、「人工知能による製造業の質の高い発展へのエンパワーメントの加速度的な推進に関する若干の措置」を発表。

規模50億元以上のAIサブファンドグループを統一的に設立すると同時に、中国国内のAI企業の株式投資または資産の合併買収（M&A）に深く参加し、2027年までにAI企業/産業プロジェクト15件以上の東莞進出を推進。

四川省天府新区――単一プロジェクトに最大1000万元の補助金

2024年末に「四川天府新区直接管轄エリアの人工知能・ロボット産業の質の高い発展の促進に関する若干の政策」を発表。

直接管轄エリアの法律に基づく経営、法律に基づく納税に方向性を絞ったAI・ロボット開発企業とそのユーザー企業の単一プロジェクトに最大100万元の補助金を支給。

（編集KS）

「人民網日本語版」2025年3月6日