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全国政協第14期第3回会議が閉幕　習近平氏ら党・国家指導者が出席

人民網日本語版　2025年03月10日09:57
全国政協第14期第3回会議が閉幕　習近平氏ら党・国家指導者が出席

中国人民政治協商会議第14期全国委員会（全国政協）第3回会議の閉幕式が10日午前、北京の人民大会堂で行われ、習近平氏ら党・国家指導者が出席した。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年3月10日

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