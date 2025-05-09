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習近平国家主席がソ連・大祖国戦争勝利80周年記念式典に出席

人民網日本語版　2025年05月09日16:54

ソ連・大祖国戦争勝利80周年記念式典が5月9日、ロシアで開催された。習近平国家主席はロシアの招待に応じ、記念式典に出席した。また、20余りの国と国際組織の指導者も招待を受けて同式典に出席した。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年5月9日

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