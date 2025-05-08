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習近平国家主席がロシアのプーチン大統領主催の歓迎式典に出席

人民網日本語版　2025年05月08日16:09
習近平国家主席がロシアのプーチン大統領主催の歓迎式典に出席

習近平国家主席は8日、ロシアのプーチン大統領が主催した歓迎式典に出席した。（編集LX）

「人民網日本語版」2025年5月8日

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