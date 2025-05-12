中国1-4月の物品貿易輸出入額、前年同期比2.4％増

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税関総署のウェブサイトの情報によると、2025年1-4月には、中国の物品貿易輸出入額が前年同期比2.4％増の14兆1400億元（1元は約20.2円）に達した。そのうち輸出は同7.5％増の8兆3900億元、輸入は同4.2％減の5兆7500億元だった。

4月の物品貿易輸出入額は同5.6％増の3兆8400億元、うち輸出は同9.3％増の2兆2700億元、輸入は同0.8％増の1兆5700億元だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年5月12日