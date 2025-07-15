中国6月末のM2残高が前年比8.3％増　潤沢な流動性を維持

中国人民銀行（中央銀行）が14日に発表したデータによると、今年6月末現在、中国の広義マネーサプライ（M2）の残高は前年同期比8.3％増の330兆2900億元（1元は約20.6円）、狭義マネーサプライ（M1）残高は同4.6％増の113兆9500億元、流通現金（M0）は同12％増の13兆1800億元だった。上半期（1-6月）の純現金投入は3633億元となっている。

データによると、上半期の人民元建ての貸出は12兆9200億元増加した。部門別に見ると、家計向け貸出が1兆1700億元増加し、そのうち短期貸出は3億元減少、中長期貸出は1兆1700億元増加だった。企業・事業法人向け貸出は11兆5700億元増加し、非銀行系金融機関向け貸出は331億元増加した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年7月15日