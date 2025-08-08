中国ラオス鉄道の「陸良野菜号」冷蔵コンテナ貨物列車の運行開始

約260トンの雲南省産の野菜を積み込んだコンテナ10基を積載した「陸良野菜号」冷蔵コンテナ貨物列車が今月7日午前11時頃、雲南省曲靖市陸良県陸良駅から出発した。中国ラオス鉄道を走る同列車は、ラオス・ヴィエンチャン南駅を経由して、野菜をタイのバンコクまで輸送することになっている。復路は、タイのドリアンを含む生鮮食品を積んで、中国に戻ることになっている。新華網が伝えた。

中国ラオス鉄道を走る「陸良野菜号」冷蔵コンテナ貨物列車の運行が始まったたことで、雲南省と東南アジアを繋ぐ物流ネットワークがさらに整備され、野菜や果物の双方向輸送ルートが開通したことになり、地域経済協力や貿易の往来に新たな活力が注入されるようになると期待されている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月8日