月面着陸機「攬月」の着陸・離陸総合検証試験が無事成功
人民網日本語版 2025年08月08日11:03
中国有人宇宙事業弁公室の情報によると、8月6日、河北省懐来県にある地外天体着陸試験場において、月面着陸機「攬月」の着陸・離陸総合検証試験が無事に完了した。今回の試験は、中国が初めて実施する有人宇宙船による地球外天体での着陸・離陸試験であり、試験条件が多く、試験期間が長く、技術的難度も高いもので、中国の有人月探査計画における研究開発作業の重要な節目となった。人民日報が伝えた。
「攬月」は、中国が初の有人月探査ミッションに向けて新たに開発した地球外天体での有人降下・上昇機であり、主に月周回軌道と月面間の宇宙飛行士の輸送に用いられ、2人の宇宙飛行士の往復輸送に加え、月面車や科学実験装置も搭載可能だ。（編集YF）
