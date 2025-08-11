習近平国家主席がプーチン露大統領と電話会談

習近平国家主席は8日、要請に応じて、ロシアのプーチン大統領と電話会談を行った。新華社が伝えた。

プーチン大統領は、ウクライナ危機の現状に関するロシア側の見解と、最近の露米間の接触や意思疎通の状況について説明。危機の政治的解決に向けて中国の果たしている建設的な役割を高く評価した。また、露中の包括的な戦略協力パートナーシップは、いかなる状況下でも変わることはなく、ロシア側は引き続き中国側と緊密な意思疎通を維持していくとした。

習主席は、中国の原則的立場を説明したうえで、複雑な問題に単純な解決策は存在しないと指摘。情勢がいかに変化しようとも、中国は一貫した立場を堅持し、和平交渉の促進を堅持していくとした。また、露米両国が接触を維持し、相互関係を改善し、ウクライナ危機の政治的解決プロセスを後押しすることを歓迎するとした。

両首脳は、中露間の高水準の政治的相互信頼と戦略協力を前向きに評価し、両国関係のさらなる発展を共に推進することで一致した。また、両国は一致協力して、上海協力機構（SCO）天津サミットの準備を整え、友好的で、団結する、成果豊かなサミットとし、SCOの質の高い発展の実現を推進していくとした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月11日