メイド・イン・チャイナのソーラーファン付き帽子が海外で人気に

メイド・イン・チャイナのソーラーファン付き帽子が今、海外で人気となり、50万個以上の注文が入り、生産が追いつかない状態になっている。一見すると普通の帽子にも見えるこの商品には、フレキシブルソーラーパネルやミニファン、スマートセンサーなどが搭載されており、炎天下で使うと、首元を風で涼しくしてくれる優れものの暑さ対策グッズとなっている。

異例の暑さとなっている今年の夏、暑さ対策グッズの人気が高まっている。人気を集めるこのファン付き帽子も、その需要を敏感に察知した商品となっている。よく見てみると、特に画期的なテクノロジーが採用されているわけではなく、比較的成熟したフレキシブルソーラーパネルやミニファン、センサー技術などを巧みに組み合わせて、帽子に搭載しているだけだ。このような「日用品のテクノロジー化」により、元々あった暑さ対策グッズに新たな活力が吹き込まれるようになっている。

暑さが続く中、他にも新商品が続々と誕生している。例えば、ハンディファンやグラフェン素材の冷却シート、スマートウェアラブルエアコン、ネッククーラーといった新商品は、近代テクノロジーや新材料、新デザインが既存の日用品に採用され、機能のアップデート、または体験の最適化を通して、消費者の悩みを効果的に解決している。そして、イノベーションというのは、「高精尖（ハイレベル・精密・先端的）」の分野に限られているのではなく、様々な要素をうまく組み合わせ、ニーズを満たし、快適度を高める改良は全てイノベーションの一環であるという経済学の基本的な観点が真実であることを裏付けていると言えるだろう。

「人民網日本語版」2025年8月11日