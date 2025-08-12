フィリピン船が黄岩島周辺海域に侵入、中国海警局報道官が談話発表

中国海警局の甘羽報道官は11日、「フィリピンが同日、複数の沿岸警備隊船舶及び公船を派遣し、漁船への補給を口実に、中国側の再三の制止と警告を顧みず、頑なに中国の黄岩島周辺海域へ侵入した」と発表。

「中国海警局は法に則り、フィリピン船に対して、追跡・監視、退去警告、阻止・管制など必要な措置を講じて排除した。現場でのオペレーションはプロフェッショナルかつ規範に即したものであり、正当かつ合法的だった」とした。

また「黄岩島は中国固有の領土だ。中国海警局は法に則り、黄岩島海域における権益維持・法執行活動を展開し、国家の領土主権と海洋権益を断固として守っていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月12日