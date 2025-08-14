米艦が中国の黄岩島領海に不法侵入　南部戦区報道官「米軍の行動は南中国海の平和と安定を深刻に損なった」

中国人民解放軍南部戦区海軍の何鉄城報道官は13日、米艦による中国の黄岩島領海への不法侵入について、「米駆逐艦『ヒギンズ』が8月13日、中国政府の許可を得ずに中国の黄岩島領海へ不法侵入した。南部戦区海軍は法規に基づき部隊を派遣して、追跡・監視し、退去するよう警告した」とした。

何報道官は「米軍の行動は中国の主権と安全に対する深刻な侵害であり、南中国海の平和と安定を深刻に損ない、国際法及び国際関係の基本準則に違反するものである。南部戦区海軍部隊は常に警戒態勢を維持し、国家の主権と安全、地域の平和と安定を断固として守る」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月14日