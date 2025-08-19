ファーウェイ、中国スマホ市場で4年ぶりに首位を奪還

（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国際データ会社（IDC）が18日に発表した最新データによると、2025年第2四半期（4-6月）の世界スマホ市場の出荷台数は前年同期比1.4％増の合計2億9700万台となった。同期間の中国市場におけるトップ5メーカーは華為（ファーウェイ）、vivo、OPPO、小米（シャオミ）、アップル。うち、海外メーカーはアップルのみ。ファーウェイは4年ぶりに首位の座を奪還した。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年8月19日