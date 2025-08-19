風力発電用ブレードの「巨大感」を実体験 内蒙古
人民網日本語版 2025年08月19日15:16
人民網による調査活動2025「行進中国」の取材チームがこのほど、内蒙古（内モンゴル）自治区にある明陽北方スマートエネルギー（内蒙古）有限公司を取材した。人民網が伝えた。
占有面積約4万平方メートルを擁する風力発電設備検査認証センターでは、長さ100メートルを超える複数の風力発電用ブレードが検査を受けていた。長さ113.5メートル・重さ40トンに達するこれらの超大型ブレードは、水平および上下方向への500万～600万回にわたる疲労試験を受け、6～7ヶ月に及ぶフルスケール試験サイクルを経て初めて、検査に合格してラインオフが実現する。データ・モニタリングなどの方法によって、ブレードの性能および20年から25年の耐用年数が保証されている。（編集KM）
「人民網日本語版」2025年8月19日
