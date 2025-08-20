9月3日の軍事パレードでは複数の「初」が実現
国務院新聞弁公室は20日の記者会見で、9月3日に行われる軍事パレードについて次のように説明した。
今回の軍事パレードでは複数の「初」が実現する。
今回の軍事パレードは、中国式現代化の全面的推進が新たな道のりに入ってから初となる軍事パレードであり、建軍百年に向けて奮進する人民の軍隊の新たな姿が示される。
今回の軍事パレードでは、党旗・国旗・軍旗による先導の下、受閲方隊が軍旗や武装警察部隊旗を掲げて一斉に姿を現す。これは中国の軍事力構成の新たな布陣を軍事パレードの中で初めて集中的に示すものとなる。
登場する兵器・装備は、いずれも国産の現役主力装備から選定されており、初登場の新型装備が大きな割合を占める。
陸上・海上・航空機配備型戦略兵器、極超音速精密攻撃兵器、無人・対無人兵器の一部は初めて対外的に公開される。
空中梯隊は、先進的な早期警戒指揮機、戦闘機、爆撃機、輸送機などで構成され、中国軍の現役主力機種をほぼ網羅している。多くは注目される主力装備のスター機種であり、一部は初めて公開され、中国の航空戦力の飛躍的発展を存分に示すものとなる。（編集NA）
