「国際情勢と中国外交青書」発表、「中国外交は世界の平和と発展に新たな貢献」と指摘

「国際情勢と中国外交青書（2024/2025）」が21日、北京で発表された。青書は「2024年の中国外交は、自信・自主、開放・包摂、公正・正義、協力・ウィンウィンという方針及び原則を堅持し、世界の平和と発展の事業に新たな貢献を果たした」と指摘した。新華社が伝えた。

青書は、2024年における「習近平外交思想」の理論面と実践面の革新を解説し、国際情勢の新たな動向を分析するとともに、中国の外交や対外関係における新たな成果や進展を示した。

中国国際問題研究院の陳波院長は青書の発表会で、「青書は中国の読者が世界を知る一助となり、外国が中国外交を理解する一助となるべく尽力している。混迷する国際情勢を前に、中国は常に世界の平和と発展を促進し、公平と正義を守るべく尽力しており、世界における最も重要な安定化のパワー、最も予測可能な確定的要素となっている」と指摘した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月22日