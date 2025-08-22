「2025年 Botball国際教育ロボコン」が開幕　北京

2025年 Botball国際教育ロボコンの様子（8月21日撮影・張晨霖）

「2025年 Botball国際教育ロボットコンテスト（ロボコン）」が8月21日、北京にある国家スピードスケート館で開幕した。中国や米国、マレーシア、タイ、オーストリア、スロバキアなど10数ヶ国・地域から、約1500人の青少年科学技術愛好者が参加している。新華網が伝えた。

Botball教育ロボコンは、国際的に影響力が高い、青少年向けの教育用ロボットプログラム。学術交流とロボットに関する一連のテーマ活動を通じて、青少年の科学技術分野での実践を促進し、国際的視野と科学的素養を備えたグローバルな人材の育成に寄与している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年8月22日