「2025年 Botball国際教育ロボコン」が開幕 北京
人民網日本語版 2025年08月22日14:10
「2025年 Botball国際教育ロボットコンテスト（ロボコン）」が8月21日、北京にある国家スピードスケート館で開幕した。中国や米国、マレーシア、タイ、オーストリア、スロバキアなど10数ヶ国・地域から、約1500人の青少年科学技術愛好者が参加している。新華網が伝えた。
Botball教育ロボコンは、国際的に影響力が高い、青少年向けの教育用ロボットプログラム。学術交流とロボットに関する一連のテーマ活動を通じて、青少年の科学技術分野での実践を促進し、国際的視野と科学的素養を備えたグローバルな人材の育成に寄与している。（編集KM）
「人民網日本語版」2025年8月22日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn