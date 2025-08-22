「緑」へ向かう成長　脱炭素・汚染削減・緑化拡大・経済成長の協同推進

質の高い発展は、社会主義現代化国家を全面的に建設する上での最重要課題であり、経済・社会の発展のグリーン化・低炭素化を推進することがその鍵となる。脱炭素、汚染削減、緑化拡大、経済成長を一体的に推進することは、生態文明建設の新たな情勢を的確に捉えるものであり、美しい中国の全面的な建設および人間と自然が調和・共生する現代化の実現加速への方向性を示すものだ。

生態環境部（省）の黄潤秋部長は「緑水青山（豊かな自然）と金山銀山（貴重なもの）は互いに支え合い、共に成し遂げられるものだ。新たな道のりでは、習近平生態文明思想を指導とし、系統的な観念を堅持し、経済の質の高い発展と生態環境のハイレベルな保護を協同で推進する必要がある」と強調した。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年8月22日