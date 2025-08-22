靴作りでどんな新しい体験ができるのか

靴作りでどんな新しい体験ができるのだろうか。福建省莆田市にある双馳科技のカスタム工場直営店では、消費者が靴と靴下を脱ぎ、専用機器に15秒間立つだけで、目の前のスクリーンに足長、足幅、土踏まずの高さなど多次元の足型データが表示される。新華社が伝えた。

8月19日、福建省莆田市の双馳科技カスタム工場直営店で、足型データを採取する機器を体験する消費者。撮影・周義

福建双馳科技有限公司のプロジェクト責任者の古瑋明氏は取材に、「このデータをもとにAIが消費者に合った靴型やインソールを自動でマッチングし、その後、消費者は自由に色やデザインを選ぶことができる。注文が確定すると、工場内のスマート生産ラインがすぐに稼働し、最短2時間余りでオーダーメイドの靴が完成し、そのまま持ち帰ることができる」と説明。

古氏はさらに、「当社は全自動のフライニット編み機や、裁断、接着から仕上げ、包装まで一貫対応できるスマート生産ラインを導入し、生産効率を大幅に向上させている」と語る。

8月19日、福建省莆田市の双馳科技カスタマイズ工場店のスマート工場で作業する従業員。撮影・周義

現在、莆田市には靴製造・靴素材関連企業が4200社以上あり、従業員数は50万人を超えている。近年、同市は「ブランドイノベーション」と「スマート製造」の両輪駆動による発展の道を積極的に模索し、企業のスマート化改造とデジタルトランスフォーメーションを推進し、新たな活力を生み出している。

双馳科技の朱益真副総裁は、「従来のOEM（相手先ブランド製造）モデルでは、一足当たりの利益率は約5％程度だったが、パーソナライズされたオーダーメイド靴では利益率が10％を超える。現在、工場では年間10万足のカスタムシューズを販売している」と話す。

靴・アパレル産業の「スマート化・デジタル化」が進むなか、新たなモデルや設備、工法が次々に登場し、莆田製の靴は「模造品」のイメージから脱却し、高級品へとの転換を果たそうとしている。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年8月22日