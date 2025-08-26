外交部「中国の東中国海ガス田開発は中国の主権と管轄権の範囲内」

日本は25日、中国の東中国海におけるガス田開発をめぐり、中国側に抗議した。これについて、外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は26日、「中国の東中国海ガス田開発活動は争いようのない中国の管轄海域で行われており、完全に中国の主権権利と管轄権の範囲内の事だ。中国側は日本側の理不尽な非難を受け入れず、日本側のいわゆる『抗議』を拒絶した。中国が東中国海問題に関する原則的合意を全面的かつ効果的に実行することを堅持し、そのために力を尽くす立場に変化はない。日本側に対し、中国側と向き合って進み、両国政府間交渉の早期再開のために建設的な役割を果たすことを望む」とした。（編集AK）

「人民網日本語版」2025年8月26日