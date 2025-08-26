海外市場でも販売好調の受注生産アンカーチェーン　山東省即墨

山東省青島市即墨区霊山街道（エリア）にある即墨区アンカーチェーン産業園の生産工場では、作業員が顧客の需要に応えるため、海外市場向け「受注生産アンカーチェーン」製品の製造に連日追われていた。新華網が伝えた。

即墨区のアンカーチェーンメーカーは、今年に入り、科学技術革新のペースを加速させ、独自ブランドの競争力を高め、海外市場を積極的に開拓し、生産・販売の両面で好況が続いている。同社が生産する船舶用アンカーチェーン、海洋工事用係留チェーンおよび関連製品は、欧米・日本・韓国・東南アジアなど30数ヶ国・地域に輸出されている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年8月26日