サイクリングの「神グッズ」　普通の自転車が電動自転車に早変わり

今年の夏休みシーズンには、移動をますます便利にする新技術が登場した。サイクリングで最も困る急な坂道でも、ある「神グッズ」があれば坂道も平たんな道のようにスイスイ走行できる。そのグッズとは、後輪上部に取り付ける電動アシスト装置のことだ。

アシストモードでは、走行がより楽になり、航続距離は50-70キロメートルに達する。

クルーズモードでは、普通の自転車があっという間に電動自転車に早変わりし、ペダルをこがなくても一定の速度で20-30キロメートル自動走行できる。

トレーニングモードでは、あえて負荷を加えることで運動強度を高めることが可能だ。走行中や下り坂では動力を回収し、バッテリーへ充電することもできる。

この装置は小型ながら、7件の技術特許が組み込まれている。夏のサイクリングシーズンには、この製品の売り上げは大幅に増加している。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月27日