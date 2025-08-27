サイクリングの「神グッズ」 普通の自転車が電動自転車に早変わり
人民網日本語版 2025年08月27日16:38
今年の夏休みシーズンには、移動をますます便利にする新技術が登場した。サイクリングで最も困る急な坂道でも、ある「神グッズ」があれば坂道も平たんな道のようにスイスイ走行できる。そのグッズとは、後輪上部に取り付ける電動アシスト装置のことだ。
アシストモードでは、走行がより楽になり、航続距離は50-70キロメートルに達する。
クルーズモードでは、普通の自転車があっという間に電動自転車に早変わりし、ペダルをこがなくても一定の速度で20-30キロメートル自動走行できる。
トレーニングモードでは、あえて負荷を加えることで運動強度を高めることが可能だ。走行中や下り坂では動力を回収し、バッテリーへ充電することもできる。
この装置は小型ながら、7件の技術特許が組み込まれている。夏のサイクリングシーズンには、この製品の売り上げは大幅に増加している。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年8月27日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn