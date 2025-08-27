北京の目抜き通りの花壇設置が完了

北京市の目抜き通り・長安街に設置されている中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年を記念する花壇のレイアウト案が先ごろ発表され、花壇10組に関してはすでにその設置作業が完了した。新華網が伝えた。

北京市園林緑化局によると、記念活動実施期間中、長安街の建国門から復興門には、「歴史を銘記し、烈士をしのび、平和を愛し、未来を切り開く」をテーマにした立体的な花壇が10組設置される。花壇はこの80年を通じて、偉大な中国の国民が前世代の遺志を継ぎ、不屈の精神を示し、粘り強く奮闘して、強国建設と民族復興という偉業達成のために力を尽くしてきた偉大な精神を生き生きと描写している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月27日