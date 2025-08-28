外交部「トランプ大統領の『中国人留学生歓迎』発言の具体的実現を米側に望む」

外交部（外務省）の27日の定例記者会見で、郭嘉昆報道官がトランプ大統領の「中国人留学生歓迎」発言に関する質問に答えた。

【記者】トランプ大統領は、より多くの中国人留学生が米国に来ることを歓迎すると表明した。その目標人数とする約60万人は、現在米国に在籍する中国人留学生の2倍に当たる。外交部は最近、中国人学生が米国で不当な扱いを受けたと表明したが、このような状況を踏まえたうえで、中国としてコメントは。

【郭報道官】教育交流・協力は各国の人々の交流と理解を深める助けとなる。「中国人留学生が米国に来て学ぶことを歓迎する」とのトランプ大統領の発言を米側が具体的に実現させ、中国人留学生に対する理由なき嫌がらせや取調べ、送還を止め、彼らの正当かつ合法的な権利・利益を的確に保障することを望む。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月28日