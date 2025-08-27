トランプ米大統領が近い将来の訪中意向を表明　中国外交部がコメント

外交部（外務省）の26日の定例記者会見で、郭嘉昆報道官がトランプ米大統領の訪中意向に関する質問に答えた。

【記者】トランプ米大統領は25日、年内もしくはその後まもなく中国を訪問する見通しを表明した。中国はトランプ大統領の訪中に対してオープンな姿勢か。

【郭報道官】中国は一貫して、相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンの原則に基づき、中米関係を扱い、推進すると同時に、自国の主権・安全保障・発展上の利益を断固として守っている。米側が中国側と向き合って進み、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展を後押しすることを望む。首脳外交は中米関係において、ほかのものでは替わることのできない戦略的リーダーシップを果たしており、中米両国首脳は緊密な交流と意思疎通を保っている。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月27日