トランプ米大統領が近い将来の訪中意向を表明 中国外交部がコメント
人民網日本語版 2025年08月27日13:59
外交部（外務省）の26日の定例記者会見で、郭嘉昆報道官がトランプ米大統領の訪中意向に関する質問に答えた。
【記者】トランプ米大統領は25日、年内もしくはその後まもなく中国を訪問する見通しを表明した。中国はトランプ大統領の訪中に対してオープンな姿勢か。
【郭報道官】中国は一貫して、相互尊重、平和共存、協力・ウィンウィンの原則に基づき、中米関係を扱い、推進すると同時に、自国の主権・安全保障・発展上の利益を断固として守っている。米側が中国側と向き合って進み、中米関係の安定的で健全かつ持続可能な発展を後押しすることを望む。首脳外交は中米関係において、ほかのものでは替わることのできない戦略的リーダーシップを果たしており、中米両国首脳は緊密な交流と意思疎通を保っている。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月27日
注目フォトニュース
関連記事
- 映画「南京照相館」が北米でプレミア上映 謝鋒駐米大使「歴史の銘記はより良く前進すること」
- 謝鋒駐米大使「中米は大国が正しく付き合う時代の交響曲を共に奏でるべき」
- 外交部「『サンフランシスコ平和条約』は不法で無効、台湾地区が中国の領土である事実に疑いの余地なし」
- 傅聡国連大使、パナマ運河問題で米国の不当な対中非難に反論
- 王毅氏が米中ビジネス協議会理事会代表団と面会
- 米が中国人2人をNVIDIAのAIチップ対中輸出で起訴 中国外交部がコメント
- トランプ大統領がNVIDIA製チップの対中輸出容認示唆、外交部「グローバルな産業・サプライチェーンの安定性と円滑性の維持を米国に望む」
- 米艦が中国の黄岩島領海に不法侵入 南部戦区報道官「米軍の行動は南中国海の平和と安定を深刻に損なった」
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn