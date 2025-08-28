5124億ドル！中国とSCO加盟国との貿易規模が過去最高を更新

商務部（省）が8月27日午後に開催した上海協力機構（SCO）経済貿易協力に関するブリーフィングで、関係責任者は、「中国とSCO加盟国との貿易規模が過去最高を更新した。2024年、中国と他の加盟国との貿易額は前年より2.7％増の約5124億ドル（1ドルは約147.3円）に達した」と明らかにした。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年8月28日