スマホと衛星の直接通信が普及加速へ 1兆元規模の市場に成長する可能性
人民網日本語版 2025年08月29日10:42
（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）
日常的に使用するスマートフォンは、上空にある通信衛星に直接接続して音声通話をすることが可能だ。現在、このような機能の普及が加速しようとしている。中国工業・情報化部（省）は27日午後、「業務参入の最適化による衛星通信産業の発展促進に関する指導意見」を発表し、市場開放の秩序ある拡大、応用シーンの持続的な開拓、産業エコシステムの育成・強化など19項目の措置を打ち出した。それによれば、2030年までには中国の衛星通信ユーザーは1000万人を超える見通しだ。
業界の専門家は、「現在、中国の衛星通信技術水準と応用能力は着実に向上している」と説明した。
中国情報通信研究院技術・標準研究所の張海懿所長は、「低軌道衛星インターネットは大規模なネットワーク構築の段階に入り、高軌道・高スループット衛星は単体で毎秒100ギガビット（Gbps）を超えており、スマホと衛星の直接通信は大規模な応用が加速している。関連の民間企業も低軌道衛星によるモノのインターネット（IoT）コンステレーションの構築を積極的に進めている」と述べた。
また同意見では、衛星通信の応用シーンを開拓することも打ち出されている。主に非常通信、デジタル公共サービス、統合イノベーションの3分野が挙げられている。業界では、将来的に衛星通信は新たな1兆元（1元は約20.6円）規模の市場を形成すると見られている。
張所長は、「今後、衛星通信は地上の移動通信と統合し、スマートフォン、自動車、ドローンなど各産業・各分野に幅広く応用され、一般向けで大規模化した一連の応用シーンを生み出し、生産や生活に深く溶け込んでいくだろう」との見方を示した。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年8月29日
注目フォトニュース
関連記事
- 吉利コンステレーション04号衛星群が打ち上げ スマートコネクテッドカー、海洋漁業などに活用
- 3日に1基の人工衛星を製造する北京の「銀河航天」
- 小惑星探査機「天問2号」の10年近くの旅、短期ミッションとの違いは？
- 北斗システムが11の国際機関の標準システムに組み込まれる
- 探査機「天問2号」、今月末に適切なタイミングで打ち上げへ
- 中国の軌道連携宇宙計算衛星コンステレーションがネットワーク構築段階に
- 中国、シスルナ空間における3衛星コンステレーションの構築に成功
- 「四維高景3号」02衛星、初の画像データ伝送
- 1号施設が初の打ち上げ成功！ 海南商業宇宙発射場の打ち上げ施設が2ヶ所に
- 中国、衛星インターネット低軌道衛星の打ち上げに成功
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn