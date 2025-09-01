習近平国家主席夫妻がSCOサミット出席の各国貴賓のために歓迎晩餐会開催

習近平国家主席夫妻は8月31日夜、天津梅江コンベンション＆エキシビションセンターで、2025年上海協力機構（SCO）サミットに出席する各国からの貴賓のための歓迎晩餐会を催した。新華社が伝えた。

習主席は挨拶で、中国の政府と国民を代表して各国からの貴賓を熱烈に歓迎。「SCOは創設以来、常に『上海精神』を堅持し、団結と相互信頼を強化し、実務協力を深め、国際・地域問題に関与し、新型の国際関係と人類運命共同体の構築を後押しする重要な力となってきた。世界において百年間なかった大きな変化が加速し、不安定化要因、不確定要因、予測困難な要因が著しく増大している現在、地域の平和と安定を維持し、各国の発展と繁栄を促進するというSCOの責任は一層重大なものとなっている。今回のサミットは、各国の共通認識を形成し、協力の原動力を喚起し、発展の青写真を描くという重要な使命を担っている。各国が互いに努力する中、必ずやサミットは申し分のない成功を収め、SCOはより大きな行動を示し、より大きな発展を実現し、加盟国間の団結と協力の促進、グローバル・サウスの力の結集、人類文明の進歩の事業への助力に、より大きな貢献を果たすものと信じる」と強調した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月1日