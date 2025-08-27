習近平国家主席がヴォロージン露下院議長と会談

習近平国家主席は26日、ロシア下院のヴォロージン議長と北京の人民大会堂で会談した。新華社が伝えた。

習主席は「私は今年5月に国賓としてロシアを訪問し、ソ連大祖国戦争勝利80周年記念式典に出席した。来週、中国は中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事を開催する。中国とソ連はそれぞれ第二次世界大戦のアジアとヨーロッパにおける主戦場として、日本軍国主義及びドイツ・ファシズムの侵略に抵抗・反撃するために甚大な民族的犠牲を払い、第二次世界大戦の勝利に重大な貢献を果たした。両国は伝統的な友好関係を継続し、戦略的相互信頼を深め、各分野で交流や協力を強化し、手を携えて両国の安全保障及び発展上の利益を守り、グローバル・サウス諸国を団結させ、真の多国間主義を堅持し、国際秩序のより公正で合理的な方向への発展を後押ししていく必要がある」と指摘。

「立法機関間の協力は中露の新時代における包括的な戦略的協力パートナーシップを構成する不可欠な要素だ。双方が国政運営及び立法面の経験交流を積極的に繰り広げ、新たな情勢下における中露の戦略的協力及び各分野の協力を法的な面で一層強固に保障していくことを希望する」とした。

ヴォロージン議長は「ロシア下院は両国首脳間の重要な共通認識を実行に移すべく尽力し、立法機関間の交流・協力を強化し、両国の関係がより多くの成果を収めるよう全力で後押ししていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月27日