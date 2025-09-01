習近平国家主席「上海協力機構開発銀行を早期に設立」 上海協力機構加盟国首脳理事会で演説
人民網日本語版 2025年09月01日15:00
上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議が1日午前、天津梅江コンベンション＆エキシビションセンターで開催され、議長を務める習近平国家主席が重要な演説を行った。
習主席は「実務性と効率性を堅持する。SCO改革を持続的に推し進め、資源投入と能力構築を強化して、SCOの仕組みをより十全化し、意思決定をより科学的なものにし、行動をより効率的なものにする。安全保障上の脅威や試練に対処するための総合センター及び麻薬対策センターを早期に始動し、上海協力機構開発銀行を早期に設立して、加盟国の安全保障・経済協力をさらに力強く支える」と述べた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月1日
