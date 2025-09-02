習近平国家主席「正しい第二次世界大戦史観を発揚し、勝利の成果を断固守る」　「上海協力機構プラス」会議で演説

「上海協力機構プラス」会議が1日、天津梅江コンベンション＆エキシビションセンターで開催され、習近平国家主席が議長を務め、重要な演説を行った。

習主席は「中国は北京で中国人民抗日戦争ならびに世界反ファシズム戦争勝利80周年記念行事を挙行する。中国は各国と共に、果敢に大義を担い、大道を実践し、正しい第二次世界大戦史観を発揚し、第二次世界大戦の勝利の成果を断固として守り、グローバル・ガバナンス体制の変革推進や人類運命共同体の構築促進の成果が全人類により多く、より良く恩恵をもたらすようにすることを望んでいる」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月2日