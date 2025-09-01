習近平国家主席「上海協力機構の発展推進で中国は常に『実』を重視」　上海協力機構加盟国首脳理事会で演説

上海協力機構（SCO）加盟国首脳理事会第25回会議が1日午前、天津梅江コンベンション＆エキシビションセンターで開催され、議長を務める習近平国家主席が重要な演説を行った。

習主席は「SCOのより良い発展を推進するにあたり、中国は常に『実』を重視している。中国は、必要とする加盟国に対して100件の『小規模だが素晴らしい』民生プロジェクトを実施する計画だ。年内に加盟国に20億元（1元は約20.7円）の無償援助を実施し、今後3年間で銀行共同体の加盟行に新たに100億元の融資を行う。来年からは、既存の枠組みを踏まえてSCO特別奨学金の定員を倍増し、『SCO博士課程革新育成計画』を実施して、学術・科学研究分野の卓越した人材を共に育成する。今後5年間で、加盟国に『魯班工坊』を10ヶ所設置し、1万人に人材研修・教育の機会を提供する」と述べた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月1日