中国-ASEAN人工知能イノベーション協力センター、60以上のプロジェクトを契約

中国-ASEAN人工知能（AI）イノベーション協力センターは今年8月末までに、中国国内のプロジェクト51件とASEAN諸国のプロジェクト16件の契約を締結したことが3日、広西壮（チワン）族自治区南寧市の関係機関への取材で分かった。

現在、AIをはじめとする科学技術イノベーションが急速に発展している。広西は同センターの建設を積極的に推進し、南寧市の中心部に7.78平方キロメートルのエリアを設け、ASEAN諸国と連携して南寧市を中核拠点として整備するとともに、ASEAN諸国と中国国内の他の重要都市にサブセンターを複数設立し、AI産業を通じて中国とASEANという2大経済圏を結ぶ紐帯の役割をさらに強化している。

南寧市はASEANとの開放協力に向けた最前線の都市かつハブ都市として、ASEAN向けのAI産業の新たな先進地を構築しつつある。同センターは中国-ASEANのAIイノベーション協力の公的サービスの入り口、交流展示の窓口、運営管理の中枢、資本支援のプラットフォームを構築する予定だ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月4日