中国1-7月のサービス貿易総額、前年同期比8.2％増
人民網日本語版 2025年09月08日13:20
商務部（省）が5日に発表したデータによると、2025年1-7月、中国のサービス貿易は着実に成長し、サービス輸出入総額は、前年同期比8.2％増の4兆5781億6000万元（1元は約20.8円）だった。うち、1-7月のサービス輸出額は同15.3％増の1兆9983億元、サービス輸入額は同3.3％増の2兆5798億6000万元となった。サービス貿易の赤字は5815億6000万元で、前年同期より1836億2000万元減少した。（編集JZ）
「人民網日本語版」2025年9月5日
