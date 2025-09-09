外交部「革新駆動型発展戦略を堅持し、国際的な科学技術革新協力を不断に深化」

世界知的所有権機関（WIPO）はこのほど、「グローバル・イノベーション・インデックス」2025年版のイノベーション・クラスター・ランキングを発表した。中国は100位以内に24クラスターがランクインして3年連続世界首位となり、上位10クラスターのうち3クラスターを占め、「深セン―香港特別行政区―広州」クラスターが初めて首位に立った。

これについて、外交部（外務省）の林剣報道官は8日の定例記者会見で、「近年、中国は新たな質の生産力の育成を加速させ、イノベーションへの投資を強化し、知的財産権関連の法整備を進めており、各種主体のイノベーション能力は持続的に高まり、質の高い発展の推進における強固な支えとなっている。『嫦娥』による月探査から『蛟竜』による深海調査、国産大型航空機から自動運転車、人型ロボットから人工知能基盤モデルの深い探求に至るまで、中国のイノベーションの原動力は奔流のごとく湧き上がり、世界の注目を集め、すでに世界のイノベーションの重要な一極を占めている」と指摘。

「近年、我々は再生可能エネルギー・ソリューションを広めて、各国の持続可能な発展を効果的に促進し、新技術アクセシビリティの向上を提唱し、技能研修を通じてグローバル・サウス諸国の自主的なイノベーション能力の向上に助力してきた。中国は革新駆動型発展戦略を堅持し、国際的な科学技術革新協力を不断に深化させて、より多くの国々がイノベーションの成果を共有し、共に発展と繁栄を図る後押しをしていく」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月9日