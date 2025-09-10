中国人民銀、欧州・スイス・ハンガリーの中央銀行と通貨スワップ協定を更新

（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝総裁は9月7、8日の両日、スイスに本部を置く国際決済銀行（BIS）総裁会議に出席した際に、欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁、スイス国立銀行（SNB）のシュレーゲル総裁、ハンガリー国立銀行（MNB）のバルガ総裁と二国間通貨スワップ協定をそれぞれ更新し、国際経済・金融情勢や二国間の金融協力などの議題を巡り意見交換を行った。

中国と欧州の二国間通貨スワップ規模は3500億元（1元は約20.7円）/450億ユーロ（1ユーロは約172.5円）で、有効期間は3年間。中国とスイスの二国間通貨スワップ規模は1500億元/170億スイスフラン（1スイスフランは約184.7円）で、有効期間は5年間。中国とハンガリーの二国間通貨スワップ規模は400億元/1兆9000億ハンガリーフォリント（1ハンガリーフォリントは約0.4円）で、有効期間は5年間となっている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月10日