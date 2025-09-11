中米国防相がオンライン会談

董軍国防部部長（国防相）は9日夜、要請に応じて、米国のヘグセス国防長官とオンラインで会談した。新華社が伝えた。

董部長は「開かれた姿勢を堅持し、意思疎通と交流を保つべきであり、対等で尊重し合い、平和的に共存する、安定的かつ前向きな両軍関係を構築する必要がある。互いの核心的利益を尊重する必要がある。『武力による独立支援』『台湾を利用した中国牽制』のいかなる企てや干渉も、打ち砕かれることとなる。中国は地域諸国と共に南中国海の平和・安定維持に尽力しており、特定の国による主権侵害の挑発行為、域外国による意図的な煽動や撹乱に断固として反対する。我々は常に自らの発展に専念し、自らの正当な権益を断固として守る。中国への抑止や威嚇、干渉は絶対に通用しない」とした。

両氏は、関心を共有する他の問題についても意見交換を行った。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月11日