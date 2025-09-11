中国8月のコアCPIが引き続き上昇　PPIの前年比下落幅は縮小

（画像著作権は東方ICが所有のため転載禁止）

国家統計局が9月10日に発表したデータによると、8月の中国消費市場は全体として安定して推移し、消費者物価指数（CPI）は前月比で横ばい、前年同期比で0.4％下落した。一方、内需拡大や消費促進政策の効果が続く中、食品とエネルギー価格を除いたコアCPIは前年同期比で0.9％上昇し、上昇幅は前月より0.1ポイント増となり、4カ月連続で拡大した。

また、今年に入り、全国統一大市場の整備が着実に進み、企業の無秩序な競争が是正され、重点産業の生産能力調整が進展し、一部の産業では需給関係が改善し、価格に前向きな変化が見られている。8月の生産者物価指数（PPI）は前月比で横ばいとなり、8カ月連続の下落傾向に終止符を打った。前年同期比の下落幅は前月より0.7ポイント縮小し、今年3月以来初めての縮小となった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年9月11日