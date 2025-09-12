北京市が世界から投資誘致、プロジェクト総額は約2兆9000億円に

「北京デー」及び「インベスト北京大会」が11日、北京首鋼パークで開催された。同イベントにおいて、北京市は、投資誘致協力プロジェクト140件を発表し、誘致された投資総額は1397億5000万元（1元は約20.7円、約2兆9000億円）に達した。

今回の投資誘致プロジェクトには、昌平生命谷国際プレシジョン・メディシン産業パーク投資誘致プロジェクト、懐柔科学シティ産業モデル転換モデルエリア投資誘致プロジェクトなどが含まれ、次世代情報技術や医薬品・健康といった分野をカバーしている。北京市の朝陽区、豊台区、昌平区、北京経済技術開発区は、20の「AI+」応用シーンを打ち出し、テクノロジー成果の転化と応用をバックアップしていく。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月12日