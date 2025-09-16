中国がロシア人対象に15日からビザ免除措置実施

中国は15日から、ロシアの一般旅券所持者を対象に、ビザ免除措置の実施を試験的に始めた。同日早朝から、黒竜江省の黒河市や綏芬河市、東寧市などにある出入国検査所では、同措置を利用して中国に入国する第一陣のロシア人を迎えた。黒竜江日報が伝えた。

入国手続きをするアバスノフ・ガラさん（写真提供・取材対象機関）。

ロシアのウラジオストクから来た旅客バスが同日午前7時32分、黒竜江東寧出入国検査所に到着。入国手続きを済ませたロシア人が次々と中国に入国した。彼らは中国が実施するロシアの一般旅行券所持者を対象にしたビザ免除措置実施初日に、黒竜江省から入国した第一陣のロシア人となった。そんな中、中国に入国した1人目となったのは、ロシア人男性のアバスノフ・ガラさんだった。午前7時50分には、綏芬河公路出入国検査所もビザ免除措置を利用して入国する第一陣のロシア人15人を迎えた。そして、午前9時10分には、ロシア人観光客176人を乗せた客船が黒河水運出入国検査所に到着し、同市もビザ免除措置を利用して入国する第一陣のロシア人を迎えた。

黒河出入国検査所から入国した観光客（画像提供：取材先）。

中国は今月15日から来年の9月14日までの1年間、ロシアの一般旅券所持者を対象に、ビザ免除措置を試験的に実施する。ロシアの一般旅券所持者は、商用や観光、親戚・友人訪問、交流、乗り継ぎ目的で中国に入国する場合、30日以内であればノービザで滞在できる。これまではビザ取得のために、必要な資料を提出し、予約して面接を受けなければならなかったものの、それらの手続きが不要となるため、ロシア人が中国を訪問しやすくなり、準備に時間がかからなくなり、経済的負担も大幅に低減されることになる。

ロシア人観光客のナターリアさんは、「黒河に来るのは2回目。もう秋が到来している。入国手続きをどれほどスピーディーに済ませることができる楽しみにしていたが、本当に速かった」と気分を高揚させていた。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月16日