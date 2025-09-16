中米マドリード経済貿易会談の成果が発表

写真提供・新華社

中国商務部（省）の李成鋼国際貿易交渉代表兼副部長は15日、このほど開催された中米マドリード経済貿易会談の成果について、「この2日間、中国と米国はスペイン・マドリードで会談を行った。双方は両国首脳が電話会談で合意した共通認識を積極的に実行し、中米経済貿易協議メカニズムの役割を十分に発揮し、相互尊重と平等な協議を基盤に、TikTokなど双方が関心を寄せる経済貿易問題について率直で踏み込んだ、建設的な意見交換を行った」と述べた。

李氏はさらに、「TikTok問題に関して、中国はテクノロジーや経済貿易問題の政治化、道具化、武器化に一貫して反対しており、原則的立場、企業の利益、国際的な公平と正義を犠牲にしてまで、いかなる合意の達成も決して求めることはない。中国は国家利益と中国系企業の合法的権益を断固として守り、法令に基づき技術輸出の審査を行う。同時に、中国政府は企業の意思を十分に尊重し、企業が市場の原則に沿った平等なビジネス交渉を展開することを支持する」とした。

李氏はまた、「今回の会談で、双方はTikTokおよび中国側の懸念事項について、率直で踏み込んだ意見交換を行い、協力的な方法でTikTokに関わる問題を適切に解決し、投資の障害を減らし、経済貿易関連の協力を促進するなどの基本的な枠組みに合意した」と語った。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月16日