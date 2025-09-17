第14次五カ年計画以来の中国の穀物生産量は新たな段階へ　一人当たり保有量500kg

国務院新聞弁公室は16日午前に記者会見を開き、農業農村部（省）の責任者が第14次五カ年計画（2021-25年）期間の農業・農村の質の高い発展に関する状況を説明した。

それによると、同期間に入ってから、中国の穀物生産は新たな段階に進み、穀物生産量は2015年に初めて6億5000万トンに達し、その後もこの水準を安定的に維持していた。2024年には初めて7億トンを突破し、20年より3700万トン多い7億650万トンに達した。1人当たり穀物保有量は500キログラムとなり、穀物の基本的な自給と主食穀物の絶対的な安全を達成し、穀物の安全は十分に保障されている。

（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月17日