731部隊の罪証を暴く書籍を新たに出版　黒竜江省

「侵華日軍731部隊史実掲秘」および「七三一部隊細菌戦史図録」の出版記念イベントが9月17日、黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市の中国侵略日本軍第七三一部隊罪証陳列館で行われた。これら2冊は、731部隊の罪証が体系的に収録されており、複数の国から収集された証拠、口述史、多言語の公文書など、最新の研究成果が盛り込まれている。今回の出版により、公文書原本の展示と複数の国の学者による対話、歴史資料のデジタル化共有という3つの方法を通じて、「動かぬ証拠」としての書籍による反論の余地がない歴史認識の体系が構築された。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月18日