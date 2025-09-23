企業の難題を親身に解決するイノベーション環境が整った深セン

深セン経済特区は今年、設立45周年を迎えた。深センにはイノベーションの活力が満ちあふれており、特に熱気あふれる「前海深港現代サービス業協力エリア」には、多くの企業が集まり、根を下ろしている。電気不要の冷却技術の省エネ新材料に力を入れる創冷科技もそのうちの1つだ。同社は優れたビジネス環境を誇る深センにおいて成長し続けている。人民網が伝えた。

人民網の取材チームに自社製品を紹介する創冷科技の朱毅豪共同創始者兼最高経営責任者（撮影・崔越）。

創冷科技の朱毅豪共同創始者兼最高経営責任者（CEO）は取材に対して、「当社は、『香港特別行政区で研究開発し、深センで転化する』というスタイルの典型的な受益者だ。こうしたスタイルは、両地のそれぞれの強みを生かした理性的な選択だ。香港特区の基礎科学研究は高い実力を誇り、当社の電気不要の冷却技術も、香港城市大学実験室で誕生した。粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）は、世界トップクラスの整った製造業産業チェーンや最もアクティビティな市場環境を誇り、技術成果を転化するうえでベストの場所だ」とした。

ここ数年の会社の成長を振り返ると、朱CEOが最も強く感じているのが、深センのイノベーション環境に企業の直面する難題を実際に解決する力があるということだ。朱CEOは、「深センのイノベーション環境や政策サポートは、企業の成長を促進する上で、重要な役割を果たしている。大湾区の整った産業チェーンは当社の技術を速やかに産業化するための確実な保障となっている。前海の特殊な政策も、当社のような香港特区の企業にとって、非常に追い風となっている。前海は現在、たくさんのルールがリンクするメカニズム模索を通して、当社が今後、グローバル化レイアウトを進める上で、アイデアを提供してくれている。この『手厚い資金支援』と『効率的なサービス』の組み合わせのおかげで、研究開発や市場開拓だけに集中することができる」と話す。

この45年間、深センは、「誘致」と「海外展開」の実行を堅持し、国外と国内の市場、資源を積極的に活用し、世界から投資を誘致し、輸出入貿易をメインから、全方位的で、ハイレベルな対外開放への歴史的シフトを実現している。それにより、各種企業に活力があふれ、チャンスに満ちた成長に適した環境が提供されている。朱CEOは「深センは、企業の『海外展開』の面でたくさんのサポートを提供してくれている。例えば、深センには、対外投資協力支援特別計画があり、企業が海外の展示会に出展したり、海外に支店を設置したりできるようサポートしてくれる」とする。

深センが作り出す優れたビジネス環境のおかげで、企業はそこから世界に進出する十分な自信を得て、しっかりとした足取りで前進できる。朱CEOは、「現時点で、当社の国際市場開拓は順調に進んでいる。特に、『一帯一路』（the Belt and Road）共同建設イニシアティブの働きかけの下、中東市場はすでに当社の最も重要な海外市場の一つになっており、業務の約20％を占めるようになっている。当社は今後、こうした市場を深く掘り下げ続けていくことで、中国のグリーン技術の益がより多くの国や地域に及ぶよう取り組む計画」との考えを示した。

深セン経済特区設立45周年という重要な年を迎えた今、創冷科技は今後の成長に対する期待を膨らませている。朱CEOは、「深センは今後、新たな質の生産力の発展、大湾区の融合深化、グリーン・低炭素産業サポートといった面でレイアウトを進め、新たなチャンスを提供してくれるだろう。ここは中国、ひいては世界において、イノベーション・起業に最も適したホットスポットの一つだ。それは、ここが何の欠点もないパーフェクトな場所であるからではなく、実務的で、効率に優れ、活力にあふれているという独特なムードが漂っているからだ」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月23日