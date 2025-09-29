2024年度中国都市の外国人材魅力指数が発表

2025杭州国際人材交流・プロジェクト協力大会が28日、浙江省杭州市で開幕した。その中で、2024年度「魅力ある中国―外国人材から見る最も魅力的な中国の都市」のテーマイベント成果が会場で発表された。

具体的に見ると、24年度中国都市の外国人材魅力指数の総合ランキング上位20位には上から順に、北京市、上海市、広州市、杭州市、成都市、蘇州市、深セン市、南京市、青島市、厦門（アモイ）市、大連市、寧波市、昆明市、海口市、武漢市、天津市、長沙市、済南市、珠海市、常州市が並んだ。

関連の調査研究によれば、上位20都市は北京・天津・河北、長江デルタ地域、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）、成都・重慶地域に安定して分布し、中国の人材中心地・イノベーション先進地建設の戦略的配置と高度に合致し、都市クラスターの特徴が引き続き際立っている。

超大都市と特大都市に加え、はっきりした特色を備えた大中都市も同じように外国人材に人気の選択肢となっている。今回発表された大中都市の外国人材魅力指数上位10都市は海口市、珠海市、常州市、保定市、無錫市、威海市、紹興市、煙台市、濰坊市、義烏市となっており、都市規模の違いによる人材誘致分野における差別化された優位性を持つことがうかがえる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月29日