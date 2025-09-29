2024年度中国都市の外国人材魅力指数が発表
人民網日本語版 2025年09月29日14:22
2025杭州国際人材交流・プロジェクト協力大会が28日、浙江省杭州市で開幕した。その中で、2024年度「魅力ある中国―外国人材から見る最も魅力的な中国の都市」のテーマイベント成果が会場で発表された。
具体的に見ると、24年度中国都市の外国人材魅力指数の総合ランキング上位20位には上から順に、北京市、上海市、広州市、杭州市、成都市、蘇州市、深セン市、南京市、青島市、厦門（アモイ）市、大連市、寧波市、昆明市、海口市、武漢市、天津市、長沙市、済南市、珠海市、常州市が並んだ。
関連の調査研究によれば、上位20都市は北京・天津・河北、長江デルタ地域、粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、澳門＜マカオ＞両特別行政区によって構成される都市クラスター）、成都・重慶地域に安定して分布し、中国の人材中心地・イノベーション先進地建設の戦略的配置と高度に合致し、都市クラスターの特徴が引き続き際立っている。
超大都市と特大都市に加え、はっきりした特色を備えた大中都市も同じように外国人材に人気の選択肢となっている。今回発表された大中都市の外国人材魅力指数上位10都市は海口市、珠海市、常州市、保定市、無錫市、威海市、紹興市、煙台市、濰坊市、義烏市となっており、都市規模の違いによる人材誘致分野における差別化された優位性を持つことがうかがえる。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年9月29日
注目フォトニュース
関連記事
- 報告書「2025年世界のサイバーセキュリティ人材不足は480万人に」
- 中国初のASEAN向けAI人材育成特別計画を発表
- 「2025年世界人材ランキング」 香港が世界4位・アジア1位に躍進
- 北京の留学帰国者、科学技術の従事者の割合が最多
- 中国、161の国・地域と科学技術協力関係を確立
- 浙江省、今年は延べ100万人以上の職業技能研修を計画
- 人的資源・社会保障部「生産現場及び緊急に必要または不足している技能人材に給与を優先的に分配」
- 北京・上海・香港が世界都市のイノベーション力トップ10入り
- 農業農村部「新時代に新たな活力を生み出す科学技術特派員制度を推進」
- 2024年度中国科学院科学技術功労賞が発表 院士2人と成果4件受賞
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn