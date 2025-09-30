南京大虐殺の生存者・熊淑蘭さんが死去　生存者は25人に

中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館は29日、南京大虐殺の生存者の熊淑蘭さんが9月27日に亡くなったことを明らかにした。享年94歳。新華社が伝えた。

熊さんは1931年生まれで、40年以上の党歴を持つ古参の中国共産党員だった。熊さんは生前、「昔の暮らしはとても苦しいものだったが、今はよくなった。食べ物や着るものの心配をしなくてよくなり、住む家があり、テレビを見たり、電話で話をしたりできるようになった。南京が陥落して一家が離散し、家族を失った時にはこんな暮らしができるようになるなんて想像もできなかった」と話していた。

9月27日に94歳で亡くなった南京大虐殺の生存者の熊淑蘭さん（写真資料提供・中国侵略日本軍南京大虐殺遭難同胞紀念館）。

現在、南京市中国侵略日本軍被害者支援協会と南京大虐殺歴史記憶伝承協会に登録されている生存者は僅か25人となっている。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月30日