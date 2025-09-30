日本の輸出規制「外国ユーザーリスト」改正に中国商務部がコメント
人民網日本語版 2025年09月30日12:55
日本が中国の複数の団体を輸出規制「外国ユーザーリスト」に追加したことについて、中国商務部（省）の報道官は9月29日「中国側は日本側に対して、中国企業をリストに掲載する誤ったやり方を直ちに止めるよう促す」と表明した。
日本経済産業省は29日、輸出規制「外国ユーザーリスト」を改正。その中で中国企業を複数追加するとともに、中国企業2社を除外した。
中国商務部報道官は、「中国側はこの状況に留意している。日本側が事実に基づく根拠を欠いたまま中国企業を不当にリストに加えたことは、両国企業の利益を損なうものであり、中国側はこれに断固反対する。中国側は日本側に対し、中国企業をリストに掲載する誤ったやり方を直ちに止めるよう促す」とした。
さらに、「中国企業2社をリストから外した日本側の行為は、双方の共通利益に合致するものであり、中国側はこれを歓迎する。中国側は日本側との意思疎通を強化し、さらに多くの中国企業をリストから外す後押しをしていきたい」と表明した。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年9月30日
注目フォトニュース
関連記事
- 中国上半期のサービス輸出入額、前年同期比8.0%増の3兆8872億元に
- 中国商務部「米国との対話・協議を深め、より多くのウィンウィンの成果を期待」
- 商務部報道官、スウェーデンでの中米経済貿易会談についてコメント
- ＜企画＞2025年1-5月の経済情勢に関するデータを発表 中国
- 中国商務部、レアアース輸出許可申請を法令に基づき審査へ
- 中国商務部、「中国は中米ジュネーブ経済貿易会談の共通認識に違反」との論調にコメント
- 中国商務部「ACFTA3.0は中国-ASEANの巨大市場構築を推進」
- 中国商務部「米国に対し一方的な追加関税の完全撤廃を強く求める」
- 米国が中国製先進コンピューティングチップの世界的な使用禁止を画策 商務部が談話発表
- 中国商務部、輸出規制リストに関する記者の質問に答える
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn