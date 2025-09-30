日本の輸出規制「外国ユーザーリスト」改正に中国商務部がコメント

日本が中国の複数の団体を輸出規制「外国ユーザーリスト」に追加したことについて、中国商務部（省）の報道官は9月29日「中国側は日本側に対して、中国企業をリストに掲載する誤ったやり方を直ちに止めるよう促す」と表明した。

日本経済産業省は29日、輸出規制「外国ユーザーリスト」を改正。その中で中国企業を複数追加するとともに、中国企業2社を除外した。

中国商務部報道官は、「中国側はこの状況に留意している。日本側が事実に基づく根拠を欠いたまま中国企業を不当にリストに加えたことは、両国企業の利益を損なうものであり、中国側はこれに断固反対する。中国側は日本側に対し、中国企業をリストに掲載する誤ったやり方を直ちに止めるよう促す」とした。

さらに、「中国企業2社をリストから外した日本側の行為は、双方の共通利益に合致するものであり、中国側はこれを歓迎する。中国側は日本側との意思疎通を強化し、さらに多くの中国企業をリストから外す後押しをしていきたい」と表明した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月30日